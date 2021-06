GRUPPO CONSILIARE CENTO CIVICA – IDEA IN COMUNE: “Invitiamo i 12 consiglieri che continuano ad alimentare dubbi infondati a farsi da parte”

Come in ogni momento di confusione, la miglior cosa che si possa fare è chiarezza rispetto agli ultimi risentimenti che l’opposizione, in questi giorni, fa “valere” nei confronti dell’amministrazione e delle istituzioni.

Tutti i consiglieri comunali hanno ricevuto in data 31/05/2021 comunicazione a nome del segretario generale, nella quale si precisava che sia il rendiconto che il bilancio previsionale risultano approvati.

Questo permette di continuare tranquillamente l’attività amministrativa, infatti gli uffici sono completamente operativi e la giunta si riunisce regolarmente.

Invitiamo quindi i 12 consiglieri che continuano ad alimentare dubbi infondati, dal momento che dichiarano che non possono operare con la necessaria serenità, a farsi da parte e a lasciar lavorare chi ha dimostrato di voler andare avanti per il bene di Cento.

Il gruppo consiliare Cento Civica- Idea In Comune Mark Alberghini,Silvia Balboni,Claudio Ciaschini,Roberto Fabbri,Giampaolo Galuppi,Veronica Mingotti,Stefano Parro,Marco Pirani

