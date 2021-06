Eclissi solare del 10 giugno 2021Ore 11.30 – 13.00 proiezione solare sulla facciata della Rocca di Cento, anche online sul canale YouTube dell’Osservatorio Astronimico di Cento Quest’anno la rassegna serale estiva organizzata dalla Fondazione Teatro Borgatti e dal Comune di Cento avrà una “Anteprima solare”. Giovedì10 giugno 2021, indicativamente tra le ore 11.30 e le 13.00 si verificherà un’eclissi solare parziale: la Luna coprirà soltanto una piccola parte del disco solare, ma lo spettacolo sarà in ogni caso suggestivo.Per l’occasione, l’Associazione Astrofili Centesi sarà nel Piazzale della Rocca dalle 11,30 alle 13,00 per mostrare, con l’ausilio di strumenti a proiezione solare diretti sulla facciata della Rocca, la piccola eclissi.L’evento sarà trasmesso online in contemporanea da Cento, da San Giovanni in Persiceto, da Cavezzo e da Bologna all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=7fli37OlkDQ

