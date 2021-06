RISORGICENTO: PERCHE’ LE OPPOSIZIONI SI DEVONO “FARE DA PARTE” ?

Davvero non finisce mai di sorprendere l’arroganza degli amministratori di Cento.

Lascia di stucco la dichiarazione del Consigliere Pirani che, non si capisce se sotto dettatura o per proprie opinioni, invita i Consiglieri Comunali di opposizione “a farsi da parte”…

Noi non siamo Consiglieri Comunali ma siamo sicuramente opposizione a questa amministrazione che si ostina ad andare avanti senza che il Sig. Sindaco, unico vero interlocutore dei Cittadini che lo hanno eletto, abbia il buon gusto di chiarire come stanno le cose.

Che voi continuiate “tranquillamente” l’attività amministrativa non vi dà nessun merito, anzi alimenta dubbi su dubbi, fa “pensare male” come diceva il Sen.Andreotti, “che forse sarà peccato ma il più delle volte ci si prende”.

Pertanto vorremmo rammentare al Consigliere Pirani che in una democrazia nessuno si deve fare da parte, tutti possono e debbono alimentare dubbi (“infondati”?) quando le cose non sono certe, che solo nei regimi dittatoriali si possono emettere sentenze del genere e che sarebbe il caso che proprio Pirani ammettesse che se il tema è ancora di attualità tanto da far richiedere un parere al Ministero e alla Prefettura, probabilmente alcuni passaggi non sono proprio trasparenti, anche se la segretaria del Comune di Cento, che non è la Bibbia, dice il contrario.