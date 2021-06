Dopo la lunga pausa forzata causa covid riprendono le iniziative culturali alla Biblioteca di Renazzo. La rassegna che ci accompagnerà per tutta l’estate si chiama “Luci accese in biblioteca” dato che si svolgeranno in orario serale. Si inizia il prossimo 18 giugno alle ore 20:45 con alcune letture tratte dal libro “Cento Misteri, delitto al teatro comunale” di Massimiliano Santarelli (Ed. Freccia D’Oro), un giallo per ragazzi ambientato a Cento. Secondo appuntamento il 25 giugno alla medesima ora con la ore presentazione del libro “Speculazioni poetiche sovra l’umana natura” di Gianluca Gallerani (Ed. Persiani).Entrambe le opere firmate da due giovani autori centesi. Appuntamento conclusivo, per il mese di giugno, il 30 con la Consegna del Premio Mattia, per la IV edizione a Vito Salatiello, giovane renazzese che si è distinto per meriti sociali durante la pandemia e il conseguente lock-down Essendo i posti numerati per le limitazioni causa covid si consiglia, per l’accesso, la prenotazione telefonica.

