FERRARA: Furto di uno smartphone in zona GAD – i Carabinieri recuperano il telefono, denunciato l’autore

Nella serata di ieri giungeva tramite 112 la richiesta d’intervento in Piazza Castellina, poiché era stato sottratto uno smartphone ad un giovane ferrarese che, dopo avere parcheggiato la sua bicicletta, aveva sbadatamente lasciato il proprio telefono – per alcuni istanti – appoggiato sul sedile. Il proprietario del telefono notava che nei pressi vi era un giovane – di etnia centroafricana – con in mano un telefono simile al proprio e lo indicava alla pattuglia dei Carabinieri subito intervenuta. Il controllo eseguito dai militari consentiva di riconoscere e restituire lo smartphone al proprietario, mentre l’autore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

