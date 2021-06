INSTALLAZIONE GRU PER CANTIERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Procedono senza sosta i lavori del cantiere per il recupero della Pinacoteca Civica di Cento.

In particolare, per la giornata di mercoledì 16 giugno (in caso di maltempo il 23) un’ordinanza della Polizia Locale prevede modifiche alla viabilità di via Ugo Bassi e di via Matteotti a causa dell’installazione di una gru edile.

E’ istituito un divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli nell’area di intersezione tra via Matteotti e via Ugo Bassi per l’effettuazione della manovre di posizionamento della gru edile nell’area di cantiere.

Per l’accesso a via Ugo Bassi nel tratto da Via XXV Aprile a Via Matteotti, è istituita una strada a fondo chiuso da via Accarisio fino all’area del cantiere stessa; sono ammessi nel doppio senso di circolazione i veicoli dei titolari di attività e dei residenti, i quali potranno accedere ed uscire dai propri garage a passo d’uomo.

Viene inoltre istituito un senso vietato in via Ugo Bassi da via XX Settembre a via Accarisio, prevedendo un senso unico di marcia da via Accarisio a via XX Settembre in direzione di quest’ultima. I veicoli provenienti da via Accarisio e da via Galletti, giunti all’intersezione con via Ugo Bassi, saranno obbligati a svoltare a sinistra.

I residenti e i titolari di attività potranno raggiungere via Ugo Bassi, via Erri e viale Jolanda da via Accarisio. I residenti e titolari di attività nel tratto compreso tra via Accarisio e via Matteotti potranno percorrere la strada a fondo chiuso con le modalità di cui al punto precedente.

E’ istituito un divieto di circolazione pedonale e ciclabile in via Matteotti per tutta la lunghezza del cantiere; i pedoni da via Matteotti dovranno effettuare la deviazione su via Baruffaldi per raggiungere via Ugo Bassi.

Sono inoltre istituiti i seguenti divieti di sosta per tutti i veicoli: via Ugo Bassi 50 nei 4 stalli di fronte alla fontana; via Ugo Bassi fronte Zanandrea (i due stalli di sosta riservati alle persone diversamente abili sono spostati sul lato opposto, civico 54); via Matteotti 22 (fronte civici 11, 13) temporaneamente soppressi lo stallo disabili e quello per il carico scarico merci.