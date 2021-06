CENTO: Briefing tra PM e ANC sul ruolo degli Assistenti Civici

Momento di confronto e di aggiornamento della locale Associazione Nazionale Carabinieri con la Polizia Locale voluta e organizzata dal Comandante della PM Fabrizio Balderi con il Presidente Walter Chessa per l’ANC. Una mattinata di confronto ma, soprattutto, di aggiornamento delle normative che regolano la Convenzione tra Comune e ANC. L’incontro, presieduto dal Comandante Balderi e dal Presidente Chessa, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di Volontari dell’ANC e Cinofili. “Un incontro costruttivo – ha sottolineato il Presidente Chessa – che desideravamo da tempo e, purtroppo, rinviato a causa dell’emergenza Corona Virus”. Dal canto suo il Comandante della PM Balderi ha ribadito ‘la grande disponibilità dei Volontari dell’ANC durante la pandemia e non solo. Un supporto davvero insostituibile – ha affermato Balderi – che consente alla popolazione di avere una maggiore percezione della presenza dell’Ente Pubblico con conseguente maggiore percezione di sicurezza e legalità. Servizi che, sempre in concomitanza con la presenza della PM – ha ribadito Balderi -, sono di fondamentale importanza e per questo vi ringrazio anche a nome dell’Amministrazione Comunale”.

Da sinistra: Chessa e Balderi