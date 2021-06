Pieve di Cento: Si inaugura il nuovo giardino di Lab63

Giovedì 17 giugno, alle 18.00, in via Circonvallazione Levante 63 sarà inaugurato il nuovo giardino di Lab63. Lo spazio, realizzato grazie al generoso contributo di Nedda Alberghini, diventerà un luogo dove bambini di ogni età potranno sperimentare un nuovo modo di giocare attraverso arredi realizzati con elementi naturali, che promuovono un’idea di educazione all’aria aperta e di esplorazione dello spazio che diventa materia, rifugio e avventura. La cerimonia sarà inoltre occasione per presentare e sottoscrivere ufficialmente il protocollo d’intesa “Premio Internazionale Daniele Po” siglato tra Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Pieve di Cento, Associazione Casa degli Angeli di Daniele e Associazione Bangherang per valorizzare e promuovere l’importante riconoscimento: il premio, istituito per volontà di Nedda Alberghini e Fortunato Po, fondatori dell’Associazione Onlus “Le Case degli Angeli di Daniele nel mondo” in memoria del figlio, viene assegnato ad una figura che, a livello internazionale, si sia particolarmente distinta nella difesa dei diritti umani e nell’esaltazione di tutti quei valori che concorrono alla realizzazione di una Civiltà di Pace. Ecco il programma dell’evento:17:30 – Letture e Laboratori nell’ orto per bambini dai 2 ai 10 anni a cura dell’Associazione Bangherang18:00 – Saluti Istituzionali e presentazione del protocollo “Premio Daniele Po” Introduce il Sindaco Luca Borsari Mariaraffaella Ferri, Vicensindaca Città Metropolitana Susanna Zaccaria, Assessora Comune di Bologna Nedda Alberghini, Ass. Case degli Angeli Alice Montagnini, Ass. Bangherang 18.30 – Taglio del nastro

