BOTTEGHE DI SERA : Il mercoledì in centro a Cento tra musica, spettacoli per famiglie, arte e negozi aperti

Sei mercoledì sera in cui respirare l’aria d’estate per le vie della città a cura di Ascom, Pro Loco, Comune di Cento, Centro Studi Internazionale Il Guercino, Fondazione Teatro G. Borgatti.

“Botteghe di Sera”: dal 23 giugno al 28 luglio, l’evento dei mercoledì sera dell’estate 2021 a Cento.

Dopo un anno così complicato, la città di Cento si illumina e risuona di nuovo, con la collaborazione di realtà del territorio e delle istituzioni. Dalla cooperazione tra Ascom, Pro Loco, Comune di Cento, Centro Studi Internazionale Il Guercino e Fondazione Teatro G. Borgatti, nasce “Botteghe di sera”. Il centro storico sarà diviso in aree, alle quali sarà possibile accedere in numero contingentato, nel rispetto delle normative Anti-Covid19 vigenti, senza necessità di prenotazione.

Nella zona del portico della Chiesa di San Pietro (ex bagni pubblici), il chiringuito Caravanito penserà ai drink, nella stessa zona ogni sera un intrattenimento musicale diverso: dallo swing, ai classici italiani, passando per il folk. La programmazione include artisti locali e artisti che vantano collaborazioni di livello nazionale e internazionale.

Nella piazza dell’Auditorium San Lorenzo ci sarà invece una delle due aree dedicate a bambini e famiglie, in cui Machemalippo penserà a coinvolgere i più piccoli con serate dedicate alla magia, al circo e alla creatività.

Da Tè – Sala da Tè Solidale ospiterà il 14 luglio, la presentazione di due libri per bambini: “Fiaba per un deserto” e “Il leone Ciccio Ne”.

Al Caffè Italia, nei mercoledì dal 30 giugno al 28 luglio, Go Green: Laboratori per bambini sulle tematiche del riciclo e della sostenibilità ambientale a cura della Fondazione Don Giovanni Zanandrea e Unogas Energia spa, dalle 19.30 alle 21.00.

Via Matteotti si trasformerà, invece, in una mostra a cielo aperto a cura della Pinacoteca Civica di Cento: “Il Guercino e la sua scuola”, un viaggio nella storia del Guercino e dei suoi allievi. Le opere saranno inserite all’interno di light box e inserite in un contesto moderno, che creerà una commistione di generi senza tempo.

E poi, un evento speciale che si aggiungerà al programma: il 14 luglio “Auto storiche in Centro”, sfilata ed esposizione di auto d’epoca nel Piazzale della Rocca.

Un programma ricco e per tutti i gusti, nella cornice del centro storico, in cui rimarranno aperti i negozi e sarà possibile cenare nei Ristoranti in Piazza; un programma che porterà una ventata di “normalità” a tutti coloro che decideranno di fare un giro per scoprire tutte le aree di intrattenimento!