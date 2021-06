“No al Nutri-score”, Fratelli d’Italia scende in piazza

“Oggi in piazza Guercino si è tenuto il primo banchetto di Fratelli d’Italia. Il Circolo Territoriale è sceso in piazza per dire no al Nutri-score, un sistema che danneggerebbe diversi produttori italiani. Il Coordinatore Guaraldi afferma ” Siamo contenti di esser tornati in piazza tra la gente, continueremo a presenziare per portare avanti le battaglie di Fratelli d’Italia e per far crescere ulteriormente il nostro gruppo sul territorio; già nella giornata di oggi abbiamo raccolto diverse adesioni. “Fratelli d’Italia sarà presente, in piazza Guercino dalle ore 9.30 alle ore 12, anche il 27 giugno, 8-18-22 luglio e 1 agosto.”

(In foto da sx a dx: Guaraldi, Caldarone, Esposito, Bretta)