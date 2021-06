CENTO: Chiusura dell’annata Lionistica del Club centese al Golf Club

Si è chiusa l’annata lionistica 2020-2021 del Lions Club di Cento. Una serata glamour in una location da fiaba al Golf Club di Cento dove, assieme a tanti amici, il presidente Gian Luca Cazzola ha ringraziato tutti per la splendida e costruttiva esperienza che – ha detto – “mi ha fatto capire fino in fondo il significato del ‘we sereve’.” Ospite d’onore la Past Governatrice Distretto 108TB Maria Giovanna Gibertoni. E’ stata anche l’occasione di consegnare molti riconoscimenti ai soci più ‘longevi’ come appartenenza al Club e per consegnare il Melvin Jones a Paolo Montanari.

