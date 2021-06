PIEVE DI CENTO: ‘ZEROemissioni’ Successo dell’evento a Eurotarget – Presente anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Sono terminate le tre giornate 24/25/26 GIUGNO di ZEROemissioni il primo evento realizzato con 10 auto elettriche ogni giorno da vedere e provare di tutti i marchi.Organizzato da Eurotarget la concessionaria multimarca di Pieve di Cento, l’evento ha superato le aspettative, 102 persone hanno provato le automobili con un grandissimo interesse.

Abbiamo accolto chi si è registrato con un welcome kit, regalando una maglietta con il logo dell’evento in cotone organico e con stampa all’acqua senza usare plastica, sensibilizzando anche su questo quello che è il rispetto per l’ambiente.

Durante la giornata di giovedì 24/06 siamo stati contenti di ricevere ASIA LANZI prossima alla partenza per le olimpiadi di Tokyo con il suo skate.

Venerdì 25/06 durante la visita del presidente STEFANO BONACCINI a Pieve di Cento, si è fermato all’evento di EUROTARGET alle 15.00 insieme al sindaco LUCA BORSARI, accolto da Alessandro Livreri coordinatore strategico di EUROTARGET che ha fatto gli onori di casa, accompagnando poi il presidente all’interno dell’area espositiva dove con il microfono ha preso parola, parlando degli investimenti fatti da parte della regione (a fondo perduto) su Pieve di Cento per rivitalizzare (post sisma) il centro storico, elogiando anche la particolare attenzione ai temi delle riduzioni di co2 complimentandosi per la realizzazione dell’evento.

Nella serata sempre di Venerdì si è tenuto un aperitivo con la dj di milano marittima DEBORA BIANCHI, interamente offerto dalla concessionaria, numerose anche qui le presenze.

L’evento si è svolto nella stazione di ricarica “PIEVE TI RICARICA” che ha gentilmente ospitato la concessionaria per questi 3 giorni.

Nella giornata di sabato è stata poi portata all’evento una TESLA con 650 000 km per dimostrare anche quanto le auto elettriche siano efficienti nel garantire la loro efficienza nel tempo anche dopo tanti km.

Visto la forte affluenza e l’impossibilità di dedicarsi al meglio a tutte le persone che hanno partecipato STEFANO CHIERICI ceo di EUROTARGET ha confermato la possibilità di realizzare l’evento 2.0 già nel mese di Settembre 2021.

Navigazione articoli