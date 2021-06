CENTO: Condannata per furto in abitazione, arrestata dai Carabinieri e portata in carcere

Nel corso della mattinata di lunedì 28 giugno 2021, i Carabinieri della Stazione di Casumaro, dopo aver ricevuto, dall’Autorità Giudiziaria l’Ordine per la carcerazione emesso a carico di D.F.E., 62 enne leccese, domiciliata nel centese, la rintracciavano e traevano in arresto. La donna risultava infatti condannata, con sentenza definitiva, alla pena di otto mesi di reclusione in quanto ritenuta responsabile del reato di furto in abitazione. L’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna aveva quindi emesso l’Ordine per la carcerazione, che è stato eseguito dai militari della Stazione i quali procedevano anche al trasferimento dell’arrestata alla Casa di Reclusione Femminile di Bologna.

