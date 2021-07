CENTO: Temporale e vento fortissimo, abbattuto un albero in via Santa Liberata, molti gli interventi dei vigili del fuoco

foto da Facebook profile F.G.

Cento e l’area nord del capoluogo sono stati investiti da un temporale improvviso con venti fortissimi e pioggia a catinelle attorno alle 22,40 di ieri sera. Molti gli interventi dei vigili del fuoco nell’area a nord di Cento ed anche nel capoluogo dove, in via Santa Liberata, il forte vento ha causato la caduta di un grosso albero. Fortunatamente in quel momento nessuno stava transitando in quel tratto di strada. Stop anticipato anche per il concerto dei Quintet al Parco Pandurera a causa della pioggia. Salva solo l’area di Pieve di Cento. Oggi il meteo preannuncia un’altra situazione di instabilità forte con rischio di temporali e vento forte per tutta la giornata, in particolare verso la serata.

l’intervento dei vigili del fuoco di Cento