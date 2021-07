CENTO: Dal 1° luglio per il personale sanitario “eroi del covid” è tornata a pagamento la sosta nel parcheggio del piazzale adiacente l’ospedale Santissima Annunziata

Fino ad oggi gli operatori sanitari potevano usufruire di una concessione gratuita all’uso durante la pandemia Covid “Il Comune ha ripreso a fare cassa da questo mese – lamenta Mirella Boschetti, segretaria territoriale della Fials –, reintroducendo l’odioso balzello a spese dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità del Santissima Annunziata che conta un 70% di pendolari tra infermieri, OSS, tecnici, medici, amministrativi, che di conseguenza, vedranno assottigliarsi il già magro salario costituito da voci stipendiali ferme da 20 anni e, non rimpinguato dalle dovute indennità di malattie infettive Covid 19 spettanti per i 6 mesi 2021, bloccato nella erogazione delle forme incentivanti previste”. La Fials esprime “la propria indignazione per la repentina revoca della proroga concessa dal Comune di Cento al personale sanitario e in servizio presso l’Ospedale di Cento e per l’inerzia del’Ausl nel fare fronte all’annosa necessità di reperire stalli gratuiti e in numero adeguato per i professionisti di Cento, al pari dei colleghi di altri distretti Ausl”.

