La casa Editrice Freccia D’Oro al Festival Internazionale del Didgeridoo

La casa Editrice Freccia D’Oro parteciperà al prossimo Festival Internazionale del Didgeridoo che si terrà a Forlimpopoli il 9-10 luglio prossimi e presenterà le sue ultime due novità editoriali. Il 9 luglio a partire dalle ore 16 sarà ospite dello stand della casa editrice Pierluigi Selmi di Bologna che presenterà “Ogniquando” romanzo ambientato a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, protagonista Antonio, nato dall’incontro incidentale di una ragazza italiana, figlia di migranti di origine campana e di un aborigeno australiano. Il giorno seguente sarà la volta di Elgram Nered e la favola per bambini “Emerald Green, una favola che parla di sogni che si realizzano e di desideri che si avverano, di amicizia che non conosce limiti di spazio e di tempo. L’autrice sarà a disposizione dei giovani lettori per il firmacopie a partire dalle ore 1. 0E’ il primo evento pubblico a cui la casa editrice centese partecipa dopo il periodo di lock down.

Navigazione articoli