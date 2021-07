CENTO: Sorpreso dai Carabinieri a bordo di un’auto rubata, denunciato per ricettazione

Mercoledì scorso (07 luglio 2021), un 50 enne centese denunciava, presso la Stazione Carabinieri di Cento (Fe), il furto della sua vecchia Fiat Uno, che aveva parcheggiato la sera precedente nei pressi di casa e che era stata asportata da ignoti ladri nella notte. Nonostante la vetustà il mezzo era tuttavia dotato di un sistema di localizzazione satellitare, che permetteva ai militari di localizzarlo e bloccarlo il giorno seguente, mentre circolava tranquillamente per la città. Alla guida dell’auto i Carabinieri trovavano F.M., 41 enne centese, il quale non sapeva fornire ragioni o titoli del possesso del veicolo, per cui veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara, per il reato di ricettazione, mentre la Fiat Uno veniva recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Navigazione articoli