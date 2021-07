CENTO: Ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti aggredisce i Carabinieri, denunciato

Nel corso di questa notte 10 luglio 2021, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cento, nel corso del pattugliamento del centro cittadino, notavano un giovane che stava cercando di scavalcare la recinzione della chiesa parrocchiale di Santa Maria e San Isidoro, di via Penzale, alla vista dei militari che lo invitavano a desistere dalla scalata l’uomo, in forte stato di alterazione, scendeva e li aggrediva con spinte e calci, desistendo dal suo intento solo dopo essere stato attinto dallo spray al peperoncino. Sul posto veniva fatto intervenire anche personale del 118 che trasportava l’aggressore presso il locale pronto soccorso, ove veniva certificato che lo stato di alterazione ed agitazione era dovuto all’assunzione di alcol e stupefacenti. Dimesso dal nosocomio B.F., 36 enne modenese, veniva accompagnato in caserma dove veniva denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara per resistenza a pubblico ufficiale.

