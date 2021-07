CENTO SOTTO LE STELLE: CON OFFICINA FERRARESE TORNANO IN CENTRO STORICO LE AUTO D’EPOCA

Il centro storico di Cento si prepara nuovamente ad accogliere le auto d’epoca. All’interno della rassegna “Botteghe di sera”, mercoledì 14 Luglio dalle ore 18 in via Guercino e nel primo tratto di via Matteotti verranno esposte circa 70 auto storiche (dagli anni ’30 fino al 2000) grazie alla collaborazione tra il Comune di Cento, l’Officina Ferrarese e il Ferrari Club di Cento.

L’iniziativa “Cento sotto le stelle” avrà il suo culmine alle 21.30 quando comincerà la sfilata delle auto, che verranno presentate alla Rocca sopra una pedana espositiva.

Il presidente di Officina Ferrarese, dott. Riccardo Zavatti, dichiara: “Questa iniziativa viene richiesta da tempo e non appena è stata lanciata la proposta abbiamo assistito ad una risposta importante dei nostri soci. L’amministrazione ha risposto fin da subito con entusiasmo alla mia idea; è stata importante anche la risposta da parte delle associazioni territoriali, in particolare ASCOM e la Proloco di Cento. Nel giro di un mese è stata organizzata una manifestazione importante che permette alle nostre auto storiche di tornare nella città del Guercino; mi auguro veramente possa avere un seguito per i prossimi anni diventando una manifestazione ricorrente per il calendario degli eventi della città di Cento.”

Entusiasta anche l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore alla viabilità, sicurezza e Polizia Locale Antonio Labianco: “abbiamo contribuito a rendere questa bellissima iniziativa più sicura predisponendo un’ordinanza con il Comandante Balderi che mirasse ad evitare disagi alla viabilità e ai cittadini e che allo stesso tempo permettesse alle auto d’epoca di essere esposte e sfilare nel nostro centro storico. Questo evento, organizzato grazie al supporto fondamentale del dott. Zavatti di Officina Ferrarese, mette in luce il valore storico dell’automobile in Italia e a Cento”.

Dello stesso avviso l’assessore alle attività produttive, sport e turismo Simone Maccaferri: “Ospitiamo molto volentieri Officina Ferrarese e le auto storiche che arriveranno nella nostra città; Piazza Guercino e la Rocca saranno una splendida cornice per la sfilata e la mostra delle auto. A Cento c’è una grande tradizione e attenzione alle auto storiche, e quindi sarà una bella serata di festa.”