“FIABE PER UN NOI”: PRESENTAZIONE ALLA SALA DA TE’ SOLIDALE

Mercoledì 14 luglio alle ore 21.00, presso la Sala da Té Solidale, verranno presentati i libri per ragazzi ‘Fiabe per un deserto’ e ‘Il leone ciccione’ dell’autrice Antonella Iaschi, con letture della voce narrante di Alessandro Ramin. Sarà un bellissimo momento per i bambini e le loro famiglie per ascoltare favole e passare momenti di gioco e lettura.

Questa iniziativa si inserisce nel progetto di PoP sezione Jonica che, nato da un’idea di una scrittrice con la voglia di condividere un sogno, strada facendo è diventato molto di più e tante altre persone stanno ora lavorando perché il progetto riesca.

Tutto ha inizio con una ventina di fiabe e un haiku scritto sopra un sasso: ‘Le fiabe sono – L’unico spazio tempo – Dove fuggire’. Diciotto artisti emiliani, calabresi e friulani le hanno illustrate, il Maestro Altan ha regalato un disegno che rappresenta tutte le fiabe, la casa editrice Radici Future di Bari le ha accolte e le sta pubblicando a due a due, Il club Lions di Roccella Jonica si è fatto carico delle spese sostenute per allestire la mostra itinerante dei 115 disegni, le amministrazioni Comunali di Roccella Jonica, Camini e Camposanto di Modena hanno patrocinato il progetto, (altre si stanno aggiungendo), la Cooperativa Jungj Mundu ha fatto le cornici in legno trasformando il compenso in giubbotti catarifrangenti per i lavoratori della Piana di Gioia Tauro, l’ANPI di Siderno offre un aiuto economico, i Ragazzi della Dogana di Roccella Jonica hanno messo a disposizione la loro bella piazza e la forza lavoro per allestire la mostra dei disegni.