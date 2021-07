POLIZIA LOCALE DI CENTO: L’ASSESSORE ANNUNCIA AL ‘SULPL’ L’AVVIO DEL NUOVO PROGETTO SUI SERVIZI DISAGIATI E ALTRI INVESTIMENTI

I SINDACATI AUTONOMI CHIEDONO CHE QUANTO ANNUNCIATO SI TRAMUTI AL PIU’ PRESTO IN ATTI CHE POSSANO RISOLVERE LE PROBLEMATICHE SEGNALATE



Oggi si è tenuto un incontro tra l’Assessore Labianco, il comandante della Polizia Locale Balderi, e i rappresentanti del Sindacato di Polizia Locale SULPL di Cento.

L’Assessore Labianco ha presentato ai rappresentanti Sindacali la proposta che porterà in Giunta riguardo alla gestione dei servizi serali della Polizia Locale di Cento, che prevederebbe un nuovo progetto con incremento di risorse per andare, a dire dello stesso Assessore, a finanziare i servizi che svolgeranno gli agenti in orario non lavorativo.

L’Assessore ha confermato l’impegno dell’amministrazione per l’avvio di idonea formazione per il personale che dovrà svolgere i servizi serali, finanziamenti per le dotazioni quali spray e bodycam e inoltre ha annunciato l’avvio di un percorso da parte dell’amministrazione che porterà alla risoluzione della problematica sui servizi infrasettiamanali come fatto dai Comuni dell’Alto Ferrarese.

Il SULPL preso atto di quanto annunciato ha ribadito l’assoluta necessità che i progetti siano finanziati con idonei fondi che possano incentivare gli Agenti ed Ufficiali del Corpo ad aderire al progetto che l’amministrazione presenterà, e ha chiesto che appena approvato in giunta tale progetto sia inviato alla propria RSU di riferimento per il Comune di Cento per idonea discussione con i lavoratori unitamente alle altre RSU.

Il SULPL prende atto degli impegni dell’amministrazione e spera che quanto annunciato oggi sia trasformato al più presto in atti per permettere la risoluzione delle problematiche che sono state già segnalate nei precedenti incontri.

Luca Falcitano

Dirigente SULPL