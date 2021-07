+++ALLERTA METEO ‘GIALLA’ PER VENERDI+++

Per la giornata di venerdì 16 luglio è previsto un afflusso di aria fredda da nord che, associato alla vasta area depressionaria già presente sull’Italia del nord, contribuirà a generare condizioni di spiccata instabilità atmosferica. Sono quindi previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni potranno verificarsi già dalle prime ore della notte tra giovedì 15 e venerdì 16 in particolare sul settore occidentale della regione, per poi estendersi al resto del territorio nel corso della giornata.

