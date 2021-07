CENTO: Scovato con l’auto rubata, denunciato dai Carabinieri per ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Cento, al termine delle indagini effettuate a seguito della denuncia di un furto d’auto, perpetrato ai danni dell’autodemolizione “Morselli srl” in data 12 luglio u.s., individuavano il responsabile del reato in C.G., 29 enne napoletano, noto agli uffici di polizia, residente nel modenese. L’uomo, la sera del 12 luglio, era giunto in zona a bordo di un’altra autovettura, sempre rubata, che aveva abbandonato nei pressi dell’autodemolitore, per poi rientrare nel modenese con l’auto asportata a Cento. Ora l’uomo dovrà rispondere di furto dell’auto perpetrato ai danni della Morselli srl, e di ricettazione dell’auto da lui abbandonata.

