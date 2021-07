Campionati Europei Adults di Ju Jitsu: presenti anche atleti in forza alla città del Guercino

Si stanno svolgendo a Maintal (in Germania) – dal 17 al 21 luglio 2021 – i Campionati Europei Adults di Ju Jitsu, prima competizione internazionale dopo la pandemia. L’Italia partecipa con 15 atlteti provenienti da tutta Italia e selezionati dai tecnici della Federazione Ju Jitsu Italia. Tre di questi sono emiliani, si allenano a Cento e appartengono alla società CSR JU JITSU ITALIA: Antonella Farnè, Elisa Marcantoni e Ben Brahim Salah. Il Presidente della Federazione Ju Jitsu Italia (FJJI) Piero Rovigatti, centese d’adozione, sta seguendo come coach il gruppo. Le aspettative per le gare che si terranno in giornata sono alte anche per dare un forte segnale di ripresa e forza a questi ragazzi animati di passione ma che hanno dovuto fermarsi per più di un anno a causa delle disposizioni Covid. Anche gli sport minori si stanno rialzando!

