PIEVE DI CENTO: la nuova Biblioteca Pinacoteca “Le Scuole” di Pieve di Cento inaugura il 4 settembre

Nell’edificio che ospitava fino al sisma del 2012 le scuole elementari di Pieve di Cento inaugura la nuova Biblioteca- Pinacoteca “Le Scuole”, un luogo di oltre 4.000 mq che includerà, oltre a diverse aree espositive, spazi laboratoriali, aree studio, un auditorium con 100 posti a sedere, una caffetteria e spazi verdi.

Il cuore del “Quartiere delle Arti” di Pieve, un’area di oltre 17.000 mq dedicata alla cultura, alla conoscenza e all’apprendimento che va dal Museo MAGI alla Casa della Musica passando per il nuovo Polo dell’infanzia “M.T. Chiodini”, per Porta Bologna e per il Museo delle Storie custodito nella Rocca.

Un progetto ambizioso e innovativo, che vede tra i suoi punti di forza l’accessibilità, l’attenzione alla formazione e alla ricerca, la multimedialità e l’interdisciplinarità, e che vuole essere un punto di riferimento non solo per i Pievesi ma per tutto il territorio circostante. Un luogo vivo che arricchirà ulteriormente l’offerta culturale e artistica di Pieve.

Il 4 settembre sarà il giorno a partire dal quale, tutti potranno entrare e visitare le sale della nuova biblioteca, ritrovare i volumi conosciuti e scoprire cosa c’è di nuovo. Sarà il giorno in cui verrà rivelato l’allestimento della nuova Pinacoteca Civica, le nuove collezioni, le donazioni, le prestigiose opere in prestito. Sarà il giorno in cui inaugurerà un’importante retrospettiva su Severo Pozzati, l’artista Sepo, di cui la Pinacoteca di Pieve conserva un corpus di quasi duecento opere, uno dei più consistenti al mondo.