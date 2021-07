Ultim’ora: Breaking News Edoardo Accorsi candidato del centro-sinistra

Dopo le indiscrezioni che si sono rincorse sulla stampa in questi mesi, ieri sera(lunedì 19 luglio per chi legge, ndr) è arrivata l’investitura ufficiale da parte dell’Assemblea Comunale del Pd, che ha approvato di fatto la relazione del Segretario Mattia Franceschelli. Sarà quindi Edoardo Accorsi a guidare la coalizione di centro-sinistra alle elezioni comunali che si terranno in ottobre.

Il giovane centese guiderà un raggruppamento formato da tre liste: una del PD, che quindi conferma l’intenzione di presentarsi con il proprio simbolo, Cento SiCura di Vanina Piccariello (attuale presidente della Consulta di Cento-Penzale, ndr) e una civica, sul modello di quella che ha sostenuto lo stesso Accorsi alle ultime elezioni regionali.