CENTO: Ecco le prime dichiarazioni del neocoandidato Edoardo Accorsi

Di Marco Cevolani

Dopo l’investitura ufficiale arrivata nell’assemblea comunale del Partito Democratico arrivano, attraverso i social, le prima dichiarazioni del neocoandidato Edoardo Accorsi: “In questi anni di lavoro sui territori, tra le persone, nella politica e fuori, ho capito come l’impegno e la responsabilità siano le uniche chiavi che possono aprire la porta del cambiamento. L’impegno serio e generoso come strumento per costruire comunità di persone unite – afferma – solidali, pronte al futuro. La responsabilità nell’affrontare i problemi più complessi e le situazioni che non vanno, agendo con sincerità, concretezza e in maniera condivisa per trasformare le cose. Per questo motivo ho accettato di assumere in prima persona questo impegno e questa responsabilità. Lo faccio con orgoglio da giovane di quella generazione considerata dai più disinteressata, disinnamorata e lontana. Testimonieremo insieme che non è così – prosegue – che ci impegneremo per attivare tutte le energie, le competenze e le passioni di cui Cento è ricca e che vanno valorizzate e messe in rete. Diversi mesi fa è partito un fitto dialogo che ha coinvolto persone e realtà che, come me, vogliono il bene di Cento e vogliono rimboccarsi le maniche per superare l’immobilismo e l’isolamento che ha caratterizzato l’operato del sindaco Toselli. Costruiremo insieme un percorso aperto alla città, senza la pretesa di possedere tutte le risposte e tutte le soluzioni – spiega – ma con la volontà di ascoltare e dare vita a un progetto di governo che metta al centro le persone e i loro bisogni. Sarà un progetto di tante e tanti. Sarà un progetto competente, serio e concreto. Sarà un progetto generoso, sincero e gioioso. Credo in questo cambiamento – conclude – per questo mi metto al servizio della nostra comunità.”

