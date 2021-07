Vanina Picariello (Cento Sicura): dopo l’annuncio della candidatura di Accorsi “Sono pronta a fare la mia parte”

“Dopo mesi di confronto e ascolto del territorio, dopo aver costruito un’idea condivisa di futuro, abbiamo visto in Edoardo Accorsi una figura di sintesi perfetta che può aiutarci a costruirlo, quel futuro”. Con queste parole Vanina Picariello, presidente della consulta CENTO-PENZALE e da anni impegnata nel dare voce a bisogni e desideri di cittadine e cittadini del territorio, renazzese residente nel capoluogo, ha salutato l’annuncio della candidatura di Accorsi. “Sono pronta a fare la mia parte, con le persone che abbiamo coinvolto negli incontri di Cento si Cura, persone che oggi si metteranno in gioco nella lista a sostegno di questa candidatura”. Un movimento civico, quello fondato da Picariello, aperto a chiunque abbia idee per fare di Cento quello che merita di essere, un luogo accogliente, curato e di cui andare orgogliosi”. Vanina Picariello

Navigazione articoli