CENTO: Violenza in famiglia, picchiata dal compagno finisce in ospedale. Denunciato dai CC

Ieri 23 luglio 2021, i Carabinieri della Stazione di Cento (Fe), a conclusione delle indagini, scaturite dal ricovero presso il locale pronto soccorso di una donna ferita, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, R.S., marocchino 25 enne. Il giovane, la notte precedente, all’interno di uno stabile abbandonato aveva ingaggiato una violenta lite con la compagna convivente, al culmine della quale l’aveva percossa con violenza. Le urla della donna avevano richiamato l’attenzione dei residenti che allertavano il 112 dei Carabinieri. Sul posto era intervenuta la pattuglia della locale Stazione che aveva trovato aggressore e vittima. La donna, una 43 enne centese, presentava evidenti lividi e lesioni sul viso e sul corpo, per cui i militari richiedevano l’intervento del personale del 118, che trasferiva la paziente al pronto soccorso da dove, dopo essere stata curata, veniva dimessa con 20 giorni di prognosi. L’extracomunitario veniva accompagnato presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri e veniva deferito per i reati rientranti nel novero del “Codice Rosso”.

