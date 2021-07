CENTO: Torna da una serata in compagnia e trova l’auto distrutta

Dopo una serata in compagnia trova l’auto distrutta da ignoti. E’ la disavventura capitata la scorsa notte ad un giovane centese che dopo aver trascorso una bella serata in compagnia, al ritorno, ha trovato la sua Alfa GT completamente distrutta. “Avevo parcheggiato l’auto negli spazi adiacenti al Parco della Rimembranza e sono andato via con l’auto della mia ragazza – racconta il giovane – e quando sono ritornato ho visto i lampeggianti dei carabinieri e la mia auto ridotta ad un rottame”. Non si da pace il giovane che si è trovato la sua auto distrutta e nessuno con cui prendersela. A quanto riferisce sembra che all’origine del fatto ci sia una lite tra ubriachi che, non si sa per quale motivo, se la sono presa con la sua auto regolarmente parcheggiata. “Ho fatto denuncia contro ignoti ma volevo ribadire che quella zona è mal frequentata e, forse, qualche controllo in più e magari le telecamere potrebbero contribuire ad evitare simili eventi”. Anche Marco Pettazzoni, consigliere comunale, attraverso il suo profilo FB esprime “Massima solidarietà al nostro concittadino che questa mattina si è ritrovato la sua auto in queste condizioni in zona Pandurera/Parco della Rimembramze. Vetri rotti e carrozzeria sfondata da parte di uno o più dementi che non avevano altro di meglio da fare. Che questa zona sia “problematica” é noto agli amministratori, ma che in termini di prevenzione non si sia fatto nulla in tanti anni é gravissimo, nonostante le tante segnalazioni”. Sul fatto indagano i carabinieri di Cento.

