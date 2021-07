LUTTO NEL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO CENTESE: MORTO A 83 ANNI FRANCO TROCCHI, PRESIDENTE DEL FERRARI CLUB

E’ morto all’età di 83 anni Franco Trocchi, volto noto e personaggio conosciutissimo per essere lo storico Presidente del Club del Cavallino da anni; conosciuto anche come illuminato imprenditore con la ‘Trocchi Trasporti e Spedizioni’ al tempo della Fiat Agrifull Trattori di via Ferrarese. Fu anche fra i primi a Cento ad affrontare il tema dell’autonoleggio con un servizio di noleggio Camper, la ‘PAKI’, sempre a firma Trocchi. La Redazione di areacentese.com nella persona del Diretto Giuliano Monari, si stringe al cordoglio della famiglia essendo “Franco un caro amico che non dimenticherò, sempre solare, cordiale con tutti, e non sono frasi fatte, una persona accogliente e dinamica. Ne avrei davvero tante da raccontare, una su tutte: quando ai tempi dell’università cercavo di arrotondare per il mantenimento degli studi, Franco mi diede con slancio la possibilità di collaborare proficuamente con la Ditta di trasporti aiutandomi a crescere anche nel mondo del lavoro. Un uomo, un imprenditore, un amico … ciao Franco”.

