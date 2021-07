Si concluderà il prossimo 29 luglio la seconda parte della rassegna “Luci accese in biblioteca” promossa dalla Biblioteca di Renazzo in collaborazione con il Comune di Cento – Assessorato ai servizi bibliotecari Ospite della serata, Cristiano Canali che illustrerà le fotografie esposte, per la mostra “Il pianeta della solitudine”. Sarà l’occasione anche per conoscerlo come autore, dato che Canali è autore di diversi romanzi, un libro di poesie e una raccolta fotografica.

Navigazione articoli