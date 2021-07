MATTIA FRANCESCHELLI (PD): “L’entusiasmo di Edoardo ci ha travolti, ha tutte le qualità per fare il bene di Cento”

“L’entusiasmo di Edoardo ci ha travolti, ha tutte le qualità per fare il bene di Cento”. Queste le prime parole di Mattia Franceschelli, segretario del PD centese, a seguito dell’ufficializzazione della candidatura di Accorsi. “Siamo convinti sia la persona che meglio incarni l’esigenza di cambiamento che proviene dal territorio. In questi anni ha saputo operare con impegno costante nelle associazioni e nelle belle realtà del volontariato centese, dimostrando concretezza e capacità di ascolto, doti di cui la politica locale ha urgente bisogno. Edoardo rappresenta la giusta sintesi delle migliori forze della società civile centese.”

Prosegue poi Franceschelli: “Condividiamo la preoccupazione per il tema del lavoro, giunto ad uno snodo critico. Ne sono testimonianza l’incertezza sul futuro della VM, il recente passaggio di Caricento al Gruppo Credem, le tante vetrine del centro chiuse o in seria difficoltà. Il rischio di disgregazione sociale, dopo un anno di pandemia, è forte e non possiamo più permetterci l’immobilismo che ha caratterizzato la giunta uscente.”

“Davanti a una destra divisa, che subisce l’imposizione delle strutture ferraresi sulla ricandidatura del sindaco uscente, e alla riproposizione di vecchie soluzioni come Tuzet, la candidatura di Accorsi è un elemento di grande novità e che porta la città a guardare al futuro con serenità. Ed è proprio là che vogliamo andare.”