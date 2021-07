Accelerazione della campagna vaccinale contro il Covid con l’arrivo di nuove forniture di vaccino Moderna. Da oggi è possibile anticipare la prenotazione ad inizio agosto

L’Azienda USL di Ferrara continua a mettere in campo ogni sforzo e ogni possibile azione finalizzati a rendere più efficace ed efficente possibile la campagna vaccinale contro il covid 19. A questo fine, a seguito di un incremento delle foniture offre la disponibilità a circa cinquemila cittadini, che già avevano la prenotazione alla vaccinazione per le prossime settimane con il vaccino Moderna, di anticiparla ad inizio agosto. L’obiettivo è quello di velocizzare il più possibile l’immunizzazione del maggior numero possibile di persone per contrastare i contagi e minimizzarne comunque gli effetti.

Si coglie dunque l’occasione per invitare tutti coloro che ancora non l’abbiano fatto, a prenotare la propria vaccinazione con i consueti canali, o se preferiscono a rivolgersi al proprio medico di famiglia, che potrà provvedere direttamente alla vaccinazione, o comunque dare ogni utile informazione, conoscendo meglio di chiunque altro il singolo utente.

Tale raccomandazione è particolarmente sentita nei confronti di coloro che lavorano nel mondo della scuola e dell’università, e ai ragazzi e studenti, anche in vista della ripresa delle lezioni.