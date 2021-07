+++ ELEZIONI: A Cento si voterà il 3-4 ottobre +++

Fissata la data delle prossime elezioni amministrative: la chiamata alle urne sarà nelle giornate del 3 e 4 ottobre. Nel Ferrarese si vota per eleggere il sindaco nei Comuni di Cento, Codigoro, Goro, Portomaggiore e Vigarano Mainarda.

Dopo settimane di attesa per la decisione sulle prossime amministrative arriva finalmente il via libera. Una tornata elettorale che si preannuncia ricca di colpi di scena in attesa di conoscere tutti i candidati alla poltrona di ‘Major’. Per ora, a Cento, solo Edoardo Accorsi per il Centrosinistra e Flavio Tuzet con una Civica si sono pubblicamente presentati. C’è attesa, prevista (fonti di corridoio) per domenica prossima, per la decisione da parte del sindaco uscente Fabrizio Toselli, reduce da un periodo tutt’altro che tranquillo con il rischio di un commissariamento scongiurato in extremis dal consigliere Diego Contri che, fulminato sulla via di Damasco ha lanciato un salvagente a Toselli evitando la sua caduta anzitempo. Una campagna elettorale complicata dal fatto che ci troviamo ancora in piena emergenza pandemica, col mese di agosto di mezzo e con l’incognita dell’autunno. Un autunno nel quale non è ancora chiaro come si riapriranno le scuole, se e in quale modalità si faranno le manifestazioni come il Settembre Centese e la Fiera di Cento, senza contare l’incognita derivante dal successo o meno del tanto discusso ‘green pass’. Insomma un autunno caldo sotto tanti profili.