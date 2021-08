Gruppo RisorgiCento: “NONOSTANTE SIANO STATI SPESI 4.000.000 DI EURO…, DOVE SI PARCHEGGIA AL PALAZZETTO DELLO SPORT ?”

Ascoltando un’ intervista su “Area Centese” al Consigliere Pirani, ci siamo concentrati sul tema sport, in particolare sul Palazzetto dello Sport appena restaurato costato ben 4.000.000 di Euro, una cifra spropositata, anche se va detto che la Benedetto XIV meritava un’adeguata struttura dove svolgere la propria attività.

Nell’intervista, il Consigliere Pirani ha continuato imperterrito a vantare tale risultato nonostante che lo stesso Toselli avesse -in gennaio- affermato “…abbiamo faticato tanto perché sarebbe stato molto più semplice realizzare una struttura ex novo…”, quindi, aggiungiamo noi, con costi molto minori.

Infatti un’opera come questa andava pianificata, magari in un’area più periferica (come succede oggi in tutte le città con amministratori lungimiranti…), con una viabilità di contorno adeguata e con opportuni parcheggi che potessero consentire agli spettatori di trovare spazi certi e possibilmente a prova di ingorgo.

Al Consigliere Pirani chiediamo: ci spiega perché avete scelto di sperperare tanti soldi per una struttura che è a 500 mt dal centro ? Detto questo, siete sicuri che tutti gli spettatori arriveranno a piedi, in bicicletta o in monopattino ?

Perché i parcheggi sono gli stessi del palazzetto ad 800 spettatori, già strabordanti nelle partite di cartello negli anni passati, come possono quindi essere adeguati alla capienza dei 2000 attuali ?

Abbiamo fatto un sopralluogo e a noi non risulta nessun posto auto in più, anzi i i lavori stradali di Via Santa Liberata peggioreranno la già triste situazione.

Speriamo che il Consigliere Pirani possa rispondere a queste semplici domande.