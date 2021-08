RISORGICENTO: “Siamo certi della “non criticità dell’edificio CUP?”

Qualche giorno fa è comparso su un giornale locale, un articolo nel quale i rappresentanti delle sigle provinciali di *Cgil,Cisl e Uil *mettevano in evidenza numerose "criticità" nell'edificio *ex CUP*, da alcuni mesi preso in affitto dal Comune di Cento, qualificandole addirittura "****non a norma di legge in materia di sicurezza sul lavoro"** .Certamente, oltre ad aver informato con esposti ,l'ispettorato del lavoro ,prefettura ,vigili del fuoco ASL e INAIL, con conseguente giudizio diretto assai negativo sulla condotta degli amministratori comunali, i sindacalisti, prima di rendere pubbliche le loro indagini, si saranno adeguatamente e con competenza informati. Formulare simili accuse è cosa seria, impegnativa, non un divertente passatempo. Sorprende pertanto la pronta risposta del sindaco Toselli il quale con sicurezza tranquillamente afferma, nella replica sullo stesso quotidiano, che**" la* *struttura è a norma"**, e si augura solo, quale commento, che le dichiarazioni dei sindacati non siano attacchi da campagna elettorale. A chi dobbiamo o possiamo credere? I signori del sindacato hanno coinvolto nella vicenda il Prefetto ed altri Enti che dovrebbero tutelare la salute dei cittadini .E'anche vero che tali Enti, nonostante le segnalazioni, non sempre ma talvolta arbitrariamente si impegnano nel far rispettare le leggi. Il sindaco Toselli che di certo non è un cultore o difensore della verità o della legge conosce la tutela, quando serve, offerta dai partiti che lo sostengono, l'inerzia di certe istituzioni e sa come funzionano i tempi nei loro complicati meccanismi .Può quindi permettersi, per ora, simili risposte. Dell' *ex CUP* si è interessato attivamente anche il nostro gruppo *RisorgiCento* con lettere e articoli sui giornali riguardanti altra materia, ovvero gravi *"dimenticanze**"* amministrative commesse dagli attuali amministratori .Per ora nessuna risposta ufficiale ma appare evidente che con la squinternata deliberazione di giunta comunale n.132 del 29.7.2021 essi siano in notevole difficoltà. Qualcosa comincia a muoversi .

