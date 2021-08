Da Domani Mercoledì 4 Agosto Prenotazioni last minute per le vaccinazioni con Pfizer e Moderna

Consueti canali prenotativi: Cup, farmacie aderenti, fascicolo sanitario elettronico,

Prenotazioni last minute per le vaccinazioni con Pfizer e Moderna. Nell’ottica di procedere il più velocemente possibile con la copertura della popolazione ferrarese ottimizzando i tempi, i residenti in provincia, da domani mercoledì 4 agosto, hanno l’opportunità di prenotare la vaccinazione presso gli hub vaccinali con Pfizer e Moderna per il giorno dopo (last minute appunto) grazie ad una gestione delle agende di prenotazione che prevederà la “rimessa in circolo immediata” degli spazi prenotativi non riempiti.

Così facendo, utilizzando i consueti canali prenotativi – Cup, farmacie aderenti, fascicolo sanitario elettronico, numero verde 800532000 (da lunedì a venerdì ore 8-17; sabato ore 8-13) – si avrà la possibilità di effettuare una prenotazione classica o, fino ad esaurimento degli spazi prenotativi disponibili, anche la prenotazione “last minute” coi due vaccini.

Con l’occasione si ricorda, ancora una volta, l’importanza di proteggersi con la vaccinazione (specialmente in questo particolare momento di recrudescenza dei contagi spinti dalla variante Delta, nonché in vista della riapertura delle scuole), e di mantenere sempre e comunque comportamenti prudenti per quanto riguarda i contatti, l’utilizzo della mascherina e l’igiene delle mani.

DOVE PRENOTARE

· Ai CUP Centri Unificati di Prenotazione e nelle farmacie Trova sportello o farmacia CUP

· Prenotazione on line o telefonica

o Fascicolo Sanitario Elettronico

o App ER Salute

o CupWeb www.cupweb.it

o NUMERO VERDE Ausl Ferrara 800 532 000 (Da Lunedì a Venerdì ore 8-17; Sabato ore 8-13)