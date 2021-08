POLISPORTIVA CENTESE, RINNOVATO IL DIRETTIVO: Presidente Franco Grandi, Vice Carlo Lodi e Segretario Giuseppe Cavana

La settimana scorsa si e’ svolta l’assemblea della Polisportiva Centese con l’approvazione del bilancio, la relazione del Presidente ed e’ stato nominato il nuovo Direttivo che in seguito ha rinnovato le cariche sociali con la nomina del Presidente: Franco Grandi, del Vice Presidente: Carlo Lodi e del Segretario: Giuseppe Cavana. La pandemia nel 2020 ha profondamente condizionato tutti i settori, alcuni dei quali sono rimasti praticamente fermi. Cio’ nonostante l’atletica leggera, con lo svolgimento dell’attivita’ all’aperto e un clima favorevole, ha incrementato il numero dei giovani partecipanti. In tale ottica il prossimo 7 ottobre si svolgera’ a Cento il 1° meeting di atletica leggera per la cat. esordienti 6>11 anni sotto l’egida della FIDAL provinciale. Sempre nel 2020 si e’ aggiunto un nuovo settore: “Ramo Rosa” rivolto a tutti, ma in modo particolare alle donne per la prevenzione e non solo. La Polisportiva, proprio in questi giorni, sta valutando la richiesta di un gruppo di amatori per la creazione del nuovo settore ” basket”. Le aspettative per tutti i settori sono per una graduale ripresa e ritornare alla normalita’ in quanto consapevoli che l’attivita’ motoria, sia ludico che agonistica, faccia bene al corpo e alla mente.

