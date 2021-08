PIEVE DI CENTO: Inaugurata una nuova rubrica Facebook: ogni settimana un report delle attività svolte dalla squadra operativa del Comune

Questa mattina vogliamo inaugurare una nuova rubrica Facebook: ogni settimana vi forniremo un report delle attività svolte dalla squadra operativa del Comune per tenervi aggiornati su tutte le azioni di manutenzione messe in atto. Ecco le operazioni svolte dal 26 al 31 luglio:- Cambiato irrigatore in Rocca- Ripristinato irrigazione Asilo nido – Pulito cestini nei parchi – Lavato spartitraffico via Asìa – Sostituito tre lampade in Porta Bologna – Imbiancato corridoio e bagno delle scuole medie- Sistemato ringhiera e recuperato cancello ex scuole elementari – Taglio rami cortile ex ufficio tecnico per passaggio trasloco – Rasatura parete battiscopa scuola dell’infanzia – Controllo pozzetti in via donatori di sangue – Ripristino guasto luci e pulizia grondaie in Rocca- Spostato panchine e fioriere al lab 63 per evento – Taglio siepe caserma carabinieri – Ripristino segnaletica via poggetto – Assistenza con tecnico sul tetto ex nido via Kennedy

