Le RSU del Comune, FP CGIL-CISL FP- UIL FPL rispondono al Sindaco riguardo gli uffici Anagrafe, URP e Stato civile del comune di Cento

comunicato stampa unitario in risposta alle dichiarazioni del

Sindaco sugli uffici Anagrafe, URP e Stato civile del comune di Cento – RSU del

Comune, FP CGIL-CISL FP- UIL FPL

In risposta alle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco alla stampa rispetto all’edificio ex

CUP in via XXV Aprile n. 1/a, ove hanno sede l’Ufficio Anagrafe, lo Stato Civile e

URP, siamo molto amareggiati che le segnalazioni da noi avanzate relative la

sicurezza sui luoghi di lavoro, siano state recepite come una “polemica”, quando la

situazione è grave.

Siamo sconcertati che il Sindaco dichiari che “la struttura è a norma” riferendo che

“sono già presenti estintori nell’immobile e quelli integrativi saranno consegnati nei

prossimi giorni”, “verrà completata la planimetria d’emergenza”, quando invece di

estintori non ne esiste nemmeno uno e la planimetria non può essere completata

perché ancora del tutto assente. L’edificio doveva essere a norma prima dell’ingresso

dei dipendenti e del ricevimento della cittadinanza, non può essere che manchino

ancora le misure minime di sicurezza.

Inoltre dalle dichiarazioni del Sindaco “il sistema d’allarme allerta correttamente il

responsabile del servizio” quando in realtà non esiste alcun accordo che preveda che

il dipendente, fuori dell’orario di lavoro, sia tenuto ad intervenire sul sistema

d’allarme, oltretutto privo di alcun riconoscimento economico; inoltre chiediamo: in

quale modalità, con che sicurezza e con quale ruolo potrebbero intervenire?? E’

necessario attivare un servizio di vigilanza, il sistema antitrusione non può essere in

capo dei dipendenti.

E ancora, le dichiarazioni riportavano: “serve una quantità superiore a 5000kg di

carta” per predisporre un archivio con porte REI, quando invece la mole di carta è

indubbiamente superiore e forse non viene capita l’importanza degli archivi,

contenenti documenti con 150 anni di storia, e le norme di sicurezza necessarie a

proteggere quei locali e i lavoratori non sono rispettate; nei locali poi non vi è, ad

oggi, alcun rispetto delle norme anti-Covid, nessuna indicazione fornita agli utenti e il

sistema di rilevamento della temperatura manuale è del tutto inaffidabile, indicando

32°-33°.

Ribadiamo, inoltre, la mancanza di privacy nel gestire le pratiche con gli utenti,

quando, con pochi accorgimenti come possono essere pannelli di separazione, si

potrebbero rendere più efficienti i nuovi locali a garanzia di tutti, per non dimenticare,

infine, il completo anonimato dello stabile, privo di qualsiasi segnaletica di

orientamento al cittadino.

Noi non abbiamo nulla a che vedere con la campagna elettorale, ma siamo presenti

per segnalare le anomalie e tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro,

anche in considerazione della cittadinanza che accede ai servizi all’interno degli

edifici comunali.

Per questi motivi, come FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e insieme alla RSU del comune

di Cento, chiediamo al Sindaco che regolarizzi quanto prima la situazione nella nuova

sede, provvedendo davvero a mettere a norma e in sicurezza i dipendenti e la

cittadinanza.

La RSU del Comune di Cento

FP CGIL – Fabio Artosi

FP CISL – Paolo De Santis

UIL FPL – Rita Taddia (delegata)

