RisorgiCento: “il sindaco Toselli, per raccattare qualche voto, toglie i cespugli al Parco in vista delle elezioni”

Non contento di essere stato pubblicamente sbugiardato da tutte le sigle dei sindacati provinciali per le sue sfacciate bugie sulle norme di sicurezza dell’ex CUP, oggi il sig sindaco Toselli, pare per promessa ai cittadini che abitano nelle vicinanze del giardino di fronte alla Pandurera, ha aggiunto un’altra perla alla squinternata sua collana amministrativa .Considerando il giardino di sua esclusiva propieta’, all’insaputa di gran parte dei suoi concittadini, ha fatto rimuovere tutti i cespugli. La ragione di tale atto vandalico, perpetrato, ripeto, dal (si fa per dire) primo cittadino, e’ la seguente. Gli assidui frequentatori del giardino, evidentemente poco educati o forse affetti da qualche patologia enterica o per impellente incontinenza, usavano i cespugli come gabinetti a cielo aperto. Nulla di nuovo, fatti analoghi capitano anche in altri luoghi centesi provvisti di cespugli. Ma a due mesi dalle elezioni, per raccattare qualche voto dai cittadini che abitano attorno al giardino e che protestano, bisogna fare qualcosa e cosi gli e’ nata l’ecologica idea di abbattere le piante. Allestire dei servizi igienici pubblici non e’ mai stato preso in esame neppure negli anni precedenti dall’attuale amministrazione. Questo e’ il sindaco Toselli. Fortunatamente fra due mesi ci saranno le elezioni amministrative e cespugli e arbusti centesi corrono ancora qualche rischio. Tutti quindi speriamo che da ottobre l’autodichiarato civico Toselli, gia’ aiutato dal Covid e da qualche disinvolto consigliere che ha tradito il mandato degli elettori , pur provvisto della affettuosa tutela del centro destra, perda le elezioni e cosi la smetta di spargere continue fandonie e produrre danni alla citta’ di Cento.

