CENTO: Danneggiamento all’autolavaggio, indagano i Carabinieri

Nel corso della notte di sabato 7 agosto 2021, dei soggetti ignoti, dopo aver raggiunto travisati l’autolavaggio sito in via Statale di Cento (Fe), ne forzavano alcune delle colonnine self service di pagamento, asportando le monete ivi contenute. Il proprietario allertato dal sistema di allarme giungeva sul posto unitamente alle pattuglie dell’Arma, ma non poteva far altro che constatare la forzatura di alcune delle cassette portamonete ed il furto di una esigua somma di denaro in esse contenute. Di fatto il danno maggiore all’imprenditore è derivato dai danni causati dai ladri, che ammonta a circa 4 mila euro, fortunatamente coperto da assicurazione. I Carabinieri della Compagnia di Cento (Fe) hanno avviato le indagini volte a rintracciare i responsabili del reato, anche con l’ausilio delle riprese dei sistemi di videosorveglianza del sito.

Navigazione articoli