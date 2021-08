+++SPECIALE ELEZIONI: Orgoglio Centese e Libertà per Cento – Uniti per Cento candida Marco Pettazzoni+++

Uniti per Cento svela il nome del suo candidato. Il nostro è un progetto che parte da lontano e che mette Cento e la Centesità al centro della scena. Nasce dalla coerenza di chi per anni ha mantenuto una linea di condotta lineare, trasparente e di ascolto della volontà dei cittadini, respingendo le imposizioni e i diktat della politica ferrarese. Dopo anni in consiglio Comunale, Regionale e di impegno costante sul territorio per ascoltare e aiutare i cittadini, Orgoglio Centese e Libertà per Cento si esprimono a favore di Marco Pettazzoni. Ma questo è solo l’inizio… Grazie alla nostra esperienza amministrativa, al dialogo costante con la gente e le varie realtà cittandine, in molti altri stanno aderendo al nostro progetto che è trasversale, libero e orientato al futuro. Chi si è unito e chi si unirà, ha come valore fondamentale il rispetto delle persone e del territorio in tutta la sua interezza, dal capoluogo alle frazioni, nessuno escluso. Nei nostri progetti, che nascono dall’ascolto e dalla condivisione, c’è la voglia di essere sempre più al fianco e al servizio dei cittadini. Una visione differente la nostra, aperta, nuova, innovativa con una casa comunale come punto di ascolto e risoluzione dei problemi e una amministrazione impegnata a programmare la Cento di domani. I nostri punti programmatici sono concreti, realistici, fattibili e non le solite promesse vane da campagna elettorale. In questi anni purtroppo tra occasioni sfumate per mancanza di lavoro, visione e attenzione Cento ha pagato un prezzo altissimo ed ora spetta a noi invertire la rotta per ritornare ad essere la grande Città che eravamo un tempo e che i centesi meritano di riavere. L’invito è alla conferenza stampa di Giovedì ore 11 che terremo presso il bar Tiffany a Cento, occasione per presentarci e svelare i primi punti programmatici.

Navigazione articoli