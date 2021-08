+++ SPECIALE ELEZIONI: E’ Tino Fava che dice ‘NO’, “non mi candido a sindaco … ma grazie della stima”

NO, MA GRAZIE LO STESSO. Ne sono rimasto fuori per 52 anni, convinto che la politica vera potesse essere fatta anche dall’ associazionismo, dal partecipare attivamente, dal dare il proprio piccolo contributo. Continuero’ a farlo.Ringrazio le decine di persone che in questi giorni, in seguito ad alcuni comunicati stampa e video, mi hanno significato attestati di stima e di incoraggiamento. Ringrazio Marco (mannaggia quel video, me l hai tirata forte! ) , Fortezza, Alle, jessica e tutte le altre splendide persone che avevano creato una ” macchina” pazzesca, fatta di idee , persone e quintali di sana passione. Ora? C e un territorio da amare, non solo a parole. C e la citta’ piu bella del mondo da migliorare, ci sono problemi da risolvere ed eccellenze da vivere e ammirare. Siamo noi , i Centesi, i responsabili del nostro futuro e di quello dei nostri figli. A prescindere dal sindaco che verra’ eletto. In bocca al lupo a tutti, e vinca il migliore.

