ACCORSI, CANDIDATO SINDACO PER IL CENTROSINISTRA: “E’ sempre più urgente rilanciare il commercio locale”

Il commercio locale è in sofferenza, con un numero crescente di vetrine chiuse e di attività in difficoltà.

Un tema che si è aggravato con la pandemia su cui serve agire con forza.

Cento è un gioiello che richiede di essere valorizzato ed è compito di un’amministrazione creare le condizioni affinché le piazze e i portici tornino a riempirsi.

In questo senso tutte le proposte, delle associazioni di categoria e dei singoli commercianti, meritano di essere approfondite. Nessuna esclusa: a partire da una revisione della mobilità cittadina – parcheggi, collegamenti con ciclabili e noleggi di bici, minibus. Alleggerire la presenza di auto nel centro storico immaginando modelli di successo come i T-day di Bologna. Potenziare l’offerta culturale, di eventi e di promozione del territorio. Ad esempio, una rassegna cinematografica in piazza Guercino, poi itinerante nelle piazze delle frazioni?

Così come non si può prescindere dal coinvolgimento di chi la città la vive: a partire dai giovani che, messi in condizione di riappropriarsi degli spazi cittadini, potrebbero rendere il centro storico più fresco, pulsante e vitale, facendosi promotori di iniziative e attività. Penso al successo dell’iniziativa “Il giro del Martedì” che abbiamo organizzato per anni, come gruppo di ragazzi e gratuitamente.

Non ci sono ricette magiche e soluzioni semplici ma è avvenuto altrove, può accadere anche qui. Rimbocchiamoci le maniche e facciamolo accadere.