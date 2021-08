LIDO DEGLI ESTENSI: Spacciava droga ai lidi, albanese arrestato dai Carabinieri della Stazione

I Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi, da alcuni giorni avevano accumulato sospetti nei confronti di un cittadino albanese – HAKSASA Klisman di 32 anni – che aveva assunto il domicilio in quel centro e, per tale ragione, avevano iniziato a porre attenzione ai suoi movimenti ed alle sue frequentazioni. Acquisite sufficienti conferme ai loro sospetti, nella notte di ferragosto i militari hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare dell’uomo, trovandolo in possesso di circa 50 grammi di stupefacenti del tipo cocaina (più della metà di quanto ritrovato), marijuana ed hashish, oltre ad un bilancino di precisione e copioso materiale adatto al confezionamento in dosi delle droghe. Nella mattinata odierna l’Autorità Giudiziaria ferrarese ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato la misura dell’Obbligo di Dimora nel comune di Comacchio, con divieto di uscire di casa nelle ore notturne, in attesa di giudizio direttissimo.

