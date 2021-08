Gruppo RisorgiCento: Edoardo Accorsi (PD) “avvalla, forse per inesperienza, le dichiarazioni di Toselli”

> Il giovane Edoardo Accorsi che il PD sostiene nella prossima

> candidatura a sindaco di Cento, in una sua analisi elettorale sulle

> condizioni delle strutture scolastiche centesi, forse per inesperienza

> ,mostra di credere in modo acritico e passivo , alle recenti

> dichiarazioni del sindaco Toselli sullo stato attuale delle scuole

> Pascoli. Il Sig. Accorsi addirittura si rallegra per il grossolanamente

> falso annuncio del sindaco . Che cosa ha fatto, in cinque anni , il

> sindaco Toselli per le scuole Pascoli ? Pressochè nulla . Il Covid,

prolungando il suo mandato, gli ha però offerto l’occasione di

> raccontare altre bugie. In questi anni , ogni centese che ha a cuore la

> sua città, ha prima dubitato e poi capito che il sig. Toselli è provvisto

> di una certa attitudine ,quasi di un innato dannoso talento politico,

> nel raccontare frottole ai suoi concittadini e nel non mantenere

> promesse e impegni .Purtroppo nulla di buono ,di utile ,di

> significativo ha fatto per Cento . RisorgiCento, dopo un veloce

> controllo e come dimostrano le foto già inviate ai giornali e nel web, ha

> documentato che le dichiarazioni sul giardino e sulla potatura degli

> alberi delle Pascoli, sono una delle tante bugie che costellano la vita

> politica del sindaco Toselli. Rimaniamo quindi ancora più stupiti

> apprendendo che i tre maggiori partiti del centrodestra, evidentemente

> incapaci di proporre un loro degno candidato, per puri interessi di

> potere e non perchè a loro importi la sorte di Cento, sostengano un

> simile personaggio che è a capo di una lista civica ed in aggiunta si è

> mostrato a tutti, nel tempo, inconcludente e bugiardo. Ci auguriamo, per

> il bene della città, che gli elettori non diano retta alle stralunate e

> mai richieste indicazioni dei politici ferraresi.

Gruppo RisorgiCento.