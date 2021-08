LIBERTÀ PER CENTO – LA GIUNTA TOSELLI FA CAMPAGNA ELETTORALE SFRUTTANDO IL COVID. Ulteriore esempio di politica economica a pioggia utilizzando il denaro pubblico di tutti

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 17/08/2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE – FASE QUARTA – ATTO DI INDIRIZZO.

CONSIDERATO che si intende procedere con ulteriori misure a sostegno delle imprese utilizzando la disponibilità economica per euro 500.000,00 del FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI;

VALUTATO che la misura che si intende adottare è l’erogazione di un contributo forfettario comunale diversificato al lordo di oneri fiscali se e quando dovuti, a favore di ciascuna attività che abbia i seguenti requisiti: • essere attività economiche regolarmente costituite, essere iscritte Registro delle Imprese della Camera di commercio di Ferrara ed essere attive alla data del 23.2.2020; • avere sede legale e/o operativa nel Comune di Cento e che, alla data del 23 febbraio 2020, svolgessero attività regolarmente autorizzata, nel territorio comunale (sono escluse, pertanto le ipotesi, in cui la localizzazione dell’attività rilevante sia concretamente svolta al di fuori del territorio comunale); • avere avuto un calo del fatturato medio superiore al 20%, ma inferiore al 30%, nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019; • svolgere la propria attività presso locali di proprietà o in affitto; • avere un fatturato non superiore a euro 1.500.000,00 riferito all’anno 2019; Nello specifico, il contributo una tantum sarà così diversificato:





LIBERTÀ PER CENTO considera questo modo di operare becero e fuori luogo pertanto quando leggeremo sui media di questa ulteriore mossa propagandistica della giunta TOSELLI sappiano i lettori che ciò è politicamente scorretto, moralmente insostenibile , eticamente ingiustificato . Economicamente sbagliato ed ininfluente .MARCO MATTARELLI CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO