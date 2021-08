La Centese Calcio stringe ancor di più il legame con il territorio

Al Santuario della Rocca di Cento: “Facciamo squadra con la città e i grandi valori che muovono le comunità”

Iniziati anche i raduni della squadra

Lo sport che contiene in sé una forte valenza educativa, per la crescita della persona, sociale, nella solidarietà, nella lealtà, nel rispetto, valori che sono stati messi ancor più al centro suggellando nei giorni scorsi il legame tra la Centese Calcio e il Santuario della B.V. della Rocca di Cento, creato durante una delle serate clou di Voci dal Parco, la rassegna organizzata dai frati.

Sul palco, sono dunque saliti la vicepresidente della Centese Calcio Arianna Folchi e il coordinatore generale Riccardo Cervellati che hanno sottolineato gli aspetti di «comunità, aggregazione, di sport come educazione dei ragazzi a unirsi, a stare insieme perché lo spot è vita e socialità».

“In questo posto suggestivo ci si stacca dai problemi di tutti i giorni, un’atmosfera che serve per vivere più serenamente – hanno detto – ed è ciò che stiamo cercando di fare anche noi con la Centese, cercando di ricreare un ambiente dove sentirsi sereni, far crescere aspirazioni e ottenere risultati, pensando allo sviluppo del settore giovanile e della socialità”. Entusiasta Padre Prospero Rivi, Padre Guardiano del Santuario, che ha rimarcato il ruolo dello sport come modo per sviluppare “capacità di collaborazione e spirito di sacrificio prezioso per tutta la società” e ha anche detto che andrà a trovare la squadra allo stadio.

La Centese sta dunque stringendo ancor di più il legame che ha con le realtà del territorio mostrando sempre più l’importanza che dà ai grandi valori che guidano le comunità. “Facciamo squadra con la città – dice il presidente Alberto Fava – fare sport significa unione ma anche rispetto, lealtà, correttezza, virtù con le quali vogliamo che i nostri giovani crescano”.

Sul fronte sportivo invece, la squadra si è radunata agli ordini di mister Vinci e sono attesi a breve i primi test amichevoli, in preparazione della Coppa Italia e del campionato di Promozione che inizieranno rispettivamente il 5 ed il 12 settembre.